Tragique accident sur la falaise d'Etretat : une vacancière de 24 ans est décédée

A 10h45, ce jeudi matin, une jeune femme de 24 ans, en vacances à Etretat, a chuté accidentellement du haut de la célèbre falaise "le trou à l'homme", au niveau de la plate-forme Panorama, du côté du golf. Deux personnes âgées de 18 et 20 ans ont voulu lui porter secours mais elles se sont retrouvées bloquées en milieu de falaise.

Une chute accidentelle alors qu'elle se faisait prendre en photo par ses amis. Un groupe de 5 personnes au total, en vacances à Etretat. La jeune femme qui tournait le dos à la mer pour la photo, a visiblement trop reculé. Elle a donc glissé et chuté. En bas de falaise, elle n'a pas pu être réanimée par le médecin du SAMU. Deux de ses amis âgés de 18 et 20 ans ont tenté de la rattraper et ont glissé à leur tour. Ils se sont retrouvés en milieu de falaise. Ils ont pu être récupérés sain et sauf par l'hélicoptère Dragon 76.

21 pompiers ont été mobilisés dont les équipes spécialisées en sauvetage aquatique héliportées et interventions en milieux périlleux.

Le maire de la commune prévenu aussitôt, rappelle une nouvelle fois le danger de s'éloigner des chemins balisés sur les célèbres falaises.