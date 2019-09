Tragique retour de boîte de nuit à Montauban : un mort et trois jeunes blessés

Montauban, France

Ils rentraient d’une soirée en boite de nuit à Montauban, vers 6h30 ce Samedi matin, la voiture avec quatre jeunes à bord roule sur le chemin du camp d'aviation lorsque que le conducteur âgé de 22 ans perd le contrôle du véhicule qui fait une sortie de route. Le choc est violent.

La voiture avec quatre jeunes à bord a fait une sortie de route sur le chemin du camp d'aviation à Montauban - @Google View

L’adolescente de 16 ans n’a pas survécu

Dès leur arrivée sur les lieux, les pompiers et le Samu prennent en charge deux jeunes filles de 16 et 18 ans les plus grièvement blessées. Transportées aux urgences de Montauban, la plus jeune âgée de 16 ans originaire de Valence-d’Agen décède de ses blessures, malgré les efforts des secours pour la ranimer. Son amie âgée de 18 ans est hospitalisée aux urgences. Les deux autres occupants de la voiture, un montalbanais de 19 ans, et le conducteur de 22 ans originaire de Castelsarrasin ont également été conduits à l’hôpital de Montauban.

L’alcool et la vitesse

Selon la police de Montauban, l’alcool pourrait être la cause de cette mortelle sortie de route, on attend encore le résultat des analyses. Ce nouveau drame porte le bilan à plus d’une vingtaine de morts sur les routes du Tarn-et-Garonne depuis le début de l’année 2019.