Trahis par leurs ADN deux hommes jugés pour viol 13 ans après les faits commis à Bayonne

Une nuit d'horreur. 13 ans après avoir été violée, frappée et laissée pour morte dans la rue, une femme de 56 ans va faire face à ses agresseurs présumés à partir de ce mercredi 22 février devant la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Deux hommes, âgés aujourd'hui de 40 et 32 ans, comparaissent pendant trois jours pour des faits de "viols et violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente". Épilogue d'une enquête au long cours. Durant de longues années, les investigations du commissariat de Bayonne puis de la police judiciaire, ont piétiné. Ce n'est que 13 ans plus tard que les suspects ont été interpellés et confondus par leurs ADN, alors qu'ils avaient refait leurs vies.

Très gravement blessée

Les faits remontent au 3 octobre 2009, entre 4 h et 5 h du matin, devant la discothèque l'Arena de Bayonne. Un employé municipal découvre sur un parking isolé de la maison des associations, en bordure de Nive, une femme à demi dénudée et très gravement blessée. Le visage en sang, la victime, âgée de 43 ans, souffre d'une douzaine de fractures. Impossible de l'auditionner. Violée à plusieurs reprises, battue à mort, la pauvre femme s'en sort par miracle. Mais avec de sérieuses séquelles qui vont depuis l'empêcher de retrouver un travail.

Déferlement de violence

C'est vers 4 h du matin, ce jour-là, que la quadragénaire est refoulée de la discothèque par le videur, qui estime que la cliente, en état d'ébriété, est cause de perturbations dans l'établissement bayonnais. Deux individus, ivres aussi, font alors mine de vouloir l'aider et l'entraînent dans un coin reculé, derrière la maison des associations. Ils vont s'acharner sur leur victime pendant au moins une demi-heure. Un déferlement de violence gratuite. De lourdes opérations chirurgicales seront nécessaires pour la reconstruction du visage de cette femme qui réside aujourd'hui à Hendaye. Des années de rééducation, de calmants et d'antidépresseurs, vont ponctuer sa vie.

Trahis par l'ADN

L'affaire va rebondir en mars 2021. Le plus âgé des deux hommes est placé en garde à vue à Orthez dans le cadre d'une enquête pour violence conjugale. Son ADN, issu de son sperme, va le trahir. En effet, une correspondance est découverte avec un ADN découvert sur la victime et qui a été entré dans le Fichier National des Empreintes Génétiques (Fnaeg). Âgé de 40 ans, aujourd'hui, l'individu né à Mont-de-Marsan a reconnu partiellement les faits. Son complice, né à Bayonne, a été arrêté rapidement dans le nord de la France. Il a reconnu sa participation au drame. Les deux hommes (19 et 27 ans à l'époque des faits) sont depuis mars 2021 en détention provisoire. Ils vont devoir s'expliquer devant les cinq magistrats professionnels de la cour criminelle qui traite les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion. Verdict vendredi 24 février.