Train évacué et circulation perturbée à cause d'un bagage suspect en gare d'Orange

Grosse pagaille sur les rails ce dimanche en Vaucluse ! Plusieurs trains ont été retardés à cause d'un bagage suspect trouvé dans un train TER qui allait d'Avignon à Lyon. Vers 13h, en gare d'Orange, alors que le train est plein, une centaine de voyageurs sont évacués à cause d'un bagage type cabine abandonné. Les démineurs de Marseille sont appelés et vérifient le sac à distance de la gare, mais finalement, ils ne trouvent rien de suspect dedans : un déodorant, des pièces de monnaies, un pull.....La circulation des trains a repris normalement vers 15h30.

