Trains au Luxembourg : "le droit de retrait est un principe de précaution"

Sud rail est le premier syndicat de la SNCF à parler du droit de retrait des cheminots depuis la collision mortelle de Dudelange le 14 février dernier. Le syndicat avance le principe de précaution puisqu’on ne sait rien des causes du drame.

Pour la première fois depuis la collision mortelle de Dudelange le 14 février dernier, des cheminots défendent au micro de France Bleu Lorraine le droit de retrait exercé par des collègues qui refusent de rouler au Luxembourg.

Sud rail, la CGT et la CFDT sont sur la même longueur d'ondes. "Ce droit de retrait est d'abord motivé par un terrible souvenir" explique Jean-Philippe Petitot, délégué Sud rail : "c’est le drame de Zoufftgen (six morts et 16 blessés dans un choc frontal entre deux trains en 2006) qui a marqué les esprits et qui nous amène aujourd’hui à exercer le principe de précaution".

Une chape de plomb - Sud rail

D’ailleurs, le souvenir est tellement vif qu' "il est trop dur de reparler davantage de Zoufftgen". Quant à l'accident de Dudelange, Jean-Philippe Petitot et ses camarades parlent d' "une chape de plomb" sur cet évènement. "A l’heure où je vous parle, aucun élément n’a filtré de l’enquête. Donc par principe de précaution toujours, nous invitons chacun à user de son droit de retrait s'il estime que celui-ci est justifié, c’est-à-dire s’il considère qu’il y a un danger grave et imminent".

On entend les plaintes des voyageurs - Sud rail

On ne sait toujours pas si le train de voyageurs des CFL a pu freiner. Alors que "le train de fret français lui a freiné, sa vitesse était d'environ 50 km/heure" indique les délégués de Sud rail. "C'est tout ce qu'on sait" ajoute Jean-Philippe Petitot, conscient du quotidien difficile des frontaliers : "on entend les plaintes tous les jours sur les réseaux sociaux qui sont en train de monter. Mais nous voulons avant tout garantir la sécurité des voyageurs et la notre".