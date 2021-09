Enquête, travaux, trafic : ce qu'il faut savoir après l'accident de tramway à Clermont-Ferrand

L'enquête se poursuit après le déguidage survenu mercredi sur la ligne de tramway dans le quartier des Cézeaux à Clermont-Ferrand. Cet accident rarissime a fait cinq blessés légers, dont le conducteur de la rame, en état de choc. Pour quelle raison la rame n'est-elle pas restée sur son rail ? Les investigations sont en cours, mais le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) vient de livrer ce jeudi les premières conclusions de son enquête.

Dans un communiqué, le SMTC affirme qu'aucune anomalie n'a été révélée sur le matériel roulant et les infrastructures, mais qu'une conjonction d’événements reposant sur des facteurs humains est à l'origine du déguidage de la rame. En attendant d'établir les responsabilités, il va falloir s'armer de patience pour revoir des rames de tram circuler entre Les Vergnes et le CHU Montpied. Le président du SMTC, françois Rage fait le point pour France Bleu Pays d'Auvergne.

France Bleu Pays d'Auvergne : quelles sont les premières conclusions de vos investigations ?

François Rage : Une analyse très fouillée des raisons de ce déguidage. Pour nous, c'est important puisqu'on a besoin de mesurer si cet accident pouvait se dérouler à d'autres endroits. Les premières analyses montrent qu'il n'y a pas de problèmes techniques, notamment sur l'aiguillage, puisque l'accident s'est produit au niveau d'un aiguillage, donc, on est plutôt aujourd'hui dans l'analyse que l'on fait sur une succession, une conjonction d'erreurs humaines, ou de procédures en tout cas, et c'est sur ces éléments-là qu'on est en train de travailler et qui conduiront à un bilan qu'on pourra présenter dans quelques jours.

Vous parlez de facteurs humains. Mais de qui parlez-vous précisément ?

En fait, il n'y aura pas un responsable. C'est plutôt une conjonction de faits ou d'erreurs humaines dans l'exercice de leur profession. Ce n'est pas un individu qui aurait fait une erreur. C'est une conjonction et c'est ce qu'il faut qu'on regarde ou peut-être aussi des procédures. Mais en tout cas, pour nous c'est important, ce n'est pas un problème technique et ça veut donc dire que l'ensemble des usagers qui utilisent le tramway aujourd'hui sont en toute sécurité et qu'il n'y a aucun risque de déguidage. Je vous rappelle que le dernier était il y a 10 ans et on fait des millions et des millions de kilomètres chaque année.

L'endroit où s'est produit le déguidage de la rame de tramway © Radio France - Claudie Hamon

Cinq à six semaines de substitution

En attendant, la ligne A est amputée de ses rames de tram. Il faudra compter combien de temps avant une remise en service totale ?

Alors c'est difficile de le dire exactement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on analyse maintenant exactement l'état de la plateforme à l'endroit où s'est passé l'accident. A première vue, elle n'a pas l'air trop détériorée, mais il faut quand même qu'on regarde précisément aussi l'état du rail et de la résine qui entoure le rail. Donc là, on va mener une petite analyse très rapidement. Par contre, ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y a un poteau qui soutient l'alimentation qui est tombé. Il est nécessaire de réimplanter ce poteau. Pour ceci, il faut faire un bloc en béton. Ce bloc en béton, il y a à peu près quatre semaines de séchage, donc on part pour au moins 5 à 6 semaines aujourd'hui de substitution faite par les bus.

Cinq à six semaines ? Ca va très long pour les usagers...

Oui, je m'avance un peu en disant ces chiffres-là, mais c'est au minimum 5 à 6 semaines, en sachant qu'on a déjà mis en place ce genre de substitution, puisque quand le viaduc avait été fermé sur toute la partie CHU - La Pardieu, il y avait des bus de substitution. Nous avons la même fréquence de bus que de tram, par contre, c'est la durée du trajet qui est un peu plus longue puisque le bus se trouve, lui, dans la circulation. Et donc, ça rallonge un peu le trajet des usagers.