Tranquillité vacances : les gendarmes surveillent votre maison quand vous êtes absents

Avez vous pensé à prévenir les gendarmes quand vous partez en vacances ? L'opération " Tranquillité vacances " est gratuite, et ça permet aux gendarmes de passer chez vous pour vérifier que tout va bien en votre absence.

Pour que les gendarmes viennent faire des rondes autour de chez vous pendant vos vacances, rien de plus simple : il suffit de remplir un formulaire que vous trouverez en ligne ici , ou bien dans les gendarmeries, les commissariats et certaines mairies. Ce dispositif " tranquillité vacances " est gratuit et ça permet aux gendarmes de connaître vos dates de vacances et de venir faire un tour à votre domicile pour vérifier que tout va bien.

Les gendarmes vérifient que les portes sont bien fermées

A Quetigny par exemple, il y a des centaines de demandes pendant l'été. Et les patrouilles de gendarmes ne se contentent pas d'observer de loin ce qu'il se passe. Si vous leur donnez l'autorisation, ils viennent faire le tour de votre maison, vérifient que les portes sont bien fermées, que les voitures garées dans l'allée n'ont pas été fracturées. C'est rare que les gendarmes tombent sur des maisons qui ont été cambriolées. L'opération a aussi un effet prévention. " S'il y a des gens qui font des repérages, ils voient que les gendarmes sont là, qu'ils passent régulièrement, et que nous prenons les quelques minutes nécessaires pour vérifier que tout va bien " explique le chef d'escadron Emma Ardouin, qui commande la compagnie de gendarmerie de Dijon.

Une application mobile pour aider les gendarmes à surveiller votre domicile

Les gendarmes ne garantissent pas une fréquence de passage. Mais tous les jours ils sont sur le terrain pour cette opération tranquillité vacances. Et grâce à une application installée dans leur téléphone, qui se met à jour automatiquement, les propriétaires sont prévenus de leur passage et peuvent avoir quelques détails sur l'intervention. Cette application, elle est testée en Côte-d'Or depuis juin 2016, et elle change la vie des gendarmes. " Avant on avait des classeurs avec les fiches de tous ceux qui avaient fait des demandes. C'était classé manuellement par communes, on surlignait les infos importantes, explique le chef Alexandre Maréchal, en poste à la brigade de Quetigny, aujourd'hui avec l'application, on a des petits points sur une carte, il suffit de cliquer et on a tout : les coordonnées, la date du dernier passage, éventuellement le code de l'alarme, les coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence."

Grâce à leur tablette et à leurs téléphones, les gendarmes actualisent en temps réel leurs interventions tranquillité vacances © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Ensuite l'application envoie un mail automatique aux propriétaires qui l'ont demandé, avec les détails nécessaires de l'intervention.