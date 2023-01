Trans cherche à comprendre comment quatre membres d'une famille sont morts dans un incendie

Les corps des quatre morts de l'incendie de Trans samedi en fin de journée vont être autopsiés ce mardi à l'institut médico-légale d'Angers. Le feu "pourrait avoir une origine accidentelle" selon la procureure de la République de Laval Anne-Lyse Jarthon.

Les quatre victimes sont une mère de 37 ans et trois de ses enfants de 13, 4 et 3 ans. Le père de famille de 42 ans a été héliporté dans un état grave, un bébé de 2 ans est lui sain et sauf. Dans le village de Trans, très peu d'habitants connaissaient cette famille originaire de Nanterre.

À quelques dizaines de mètres de la maison touchée par les flammes, trois gendarmes gardent l'accès à la route avant l'arrivée de nouveaux enquêteurs. Le silence est pesant. Des poneys gambadent dans un pré à côté. Un voisin est chargé de s'en occuper. Selon lui, la famille avait acheté la bâtisse isolée il y a 7-8 ans.

"Quatre personnes qui périssent dans un incendie en pleine journée, c'est horrible"

Une autre voisine, à quelques centaines de mètres, confie n'avoir jamais échanger avec les victimes. "Ce sont des gens avec qui on n'avait aucune relation. Ça nous arrivait parfois de voir des enfants passer avec leurs chevaux, leurs poneys. Mais je serai incapable de mettre un visage sur eux, sur la maman des enfants."

Malgré le fait qu'elle ne connaissait pas la famille, cette voisine est très émue. "J'ai été vraiment très, très choquée. Je trouve que c'est horrible. Quatre personnes qui périssent dans un incendie en pleine journée, c'est horrible."

Les rares voisins présents autour de la maison se posent beaucoup de questions sur les circonstances du drame. Comment quatre personnes ont pu périr en pleine journée dans un incendie ? L'enquête devrait permettre d'en savoir plus rapidement.

L'hommage du maire de Nanterre

Sur Facebook, le maire de Nanterre en région parisienne Patrick Jarry rend hommage à la mère de famille décédée dans l'incendie. Angélique travaillait pour cette ville depuis de nombreuses années en tant qu'auxiliaire de puériculture dans des crèches communales. "Elle devait prendre son nouveau poste cette semaine comme assistante" au sein du cabinet du maire.