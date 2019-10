A 5 jours du départ de la 14 ème édition de la Transat Jacques Vabre, le bateau de l'équipe Fortil renonce à la course. Un incendie dont on ignore les causes a pris lundi soir dans l'imoca, amarré bassin Paul Vatine au Havre.

Transat Jacques Vabre : après un incendie, l'imoca Fortil renonce à la course

Le Havre, France

Les skippers Clément Giraud et Rémi Beauvais renoncent à la Transat Jacques Vabre. Leur imoca de l'équipe Fortil a subit un incendie lundi soir, dont on ignore encore les causes. Un expert doit passer pour évaluer les dégâts mais une cloison structurelle a notamment été très endommagée. Le bateau est démâté ce mardi midi.