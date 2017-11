Transat Jacques-Vabre. Le navigateur marseillais Christopher Pratt et son coéquipier sont sains et saufs

Le navigateur Christopher Pratt et son coéquipier ont chaviré mercredi soir à 22 heures alors qu'ils occupaient sur le multicoque Drekan Groupe la 5ème place de la Transat Jacques Vabre. Ils ont été secourus par un cargo au large du Portugal.

Christopher Pratt et son coéquipier Eric Defert ont été secourus ce jeudi à 10 heures par un cargo néerlandais, à 300 milles (555 km) de l'île San Miguel qui appartient à l'archipel des Açores après avoir chaviré mercredi vers 22 heures (heure française). Ils sont "sains et saufs" a précisé l'organisation après avoir passé 12 heures dans le multicoque Drekan Groupe. "Ils vont bien physiquement" ajoutent les organisateurs.

Dans une mer avec des creux de 4 à 5 mètres

On ignore les causes du chavirage. Les conditions météo n'étaient pas bonnes avec des creux de 4 à 5 mètres. "Ils avaient auparavant pourtant affronté une mer encore plus démontée", explique un membre de l'équipe à France Bleu Provence. Le multicoque Drekan Groupe de 15 mètres de long et 15 mètres de large pointait à la 5ème place.

Equipés de combinaisons de survie

Equipés de combinaisons de survie et en liaison avec la direction de la course, ils ont sécurisé le bateau et ont réfléchi à la façon d'organiser leur sauvetage. C'est finalement un cargo qui partait pour les côtes américaines qui les a secourus. Le lieu où les deux navigateurs doivent rejoindre la terre ferme était encore inconnu jeudi matin.

Il s'agit du premier incident de ce genre depuis le départ de la course, dimanche au Havre. La Transat Jacques-Vabre (TJV) est une course au large qui se joue en double, reliant Le Havre à Salvador de Bahia (Brésil)