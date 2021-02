Transferts suspects du centre de radiothérapie de Metz : un commissaire aux comptes mis en examen

L'enquête concernant le centre privé de radiothérapie de Metz avance. Dans ce dossier de blanchiment et d'abus de biens sociaux, le commissaire aux comptes du centre vient d'être mis en examen en decembre dernier. Ce qui fait 4 mises en examen désormais. Il faut le souligner, la mise en examen d'un commissaire au compte est rare. Suite aux plaintes de deux associés du centre de radiothérapie, une information judiciaire est ouverte depuis 2017.

Non dénonciation de faux documents et conflit d'intérêt

Le commissaire aux comptes devait vérifier la sincérité des comptes de l'entreprise, mais concernant le centre privé de radiothérapie de Metz, la justice lui reproche d'avoir certifié des comptes dont il ne pouvait pas vraiment mesurer la régularité, et de ne pas avoir dénoncé de faux documents et des abus de biens sociaux. Il est reproché aussi à ce commissaire aux comptes de s'être placé en conflit d'intérêt car sa femme a réalisé des travaux de comptabilité pour le centre de radiothérapie.

Soupçons de complicité de blanchiment de fraude fiscale

L'homme est également soupçonné de complicité de blanchiment de fraude fiscale aggravé concernant des transferts d'argent du centre vers deux sociétés luxembourgeoises. Les sommes s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Cet argent correspond notamment à des prestations de maintenance largement surévaluées sur un logiciel. Ce logiciel administratif non certifié et non fiable était pourtant en lien avec les soins des patients. L'appareil n'est plus utilisé depuis un an et demi.