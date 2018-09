Auxerre, France

Il y avait du monde, au bord des routes, jeudi matin, dans plusieurs villes du département de l’Yonne : des policiers, des gendarmes, des agents de l’URSAFF (l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) et de la DREAL (la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), ont mené une opération conjointe et simultanée à Avallon, Auxerre et Pont sur Yonne. L’objectif était de débusquer des fraudes en tout genre dans le secteur des transports routiers.

A Auxerre, une dizaine d'homme et de femme étaient postés de part et d'autre de la rocade : "Il y a les services fiscaux qui sont avec nous, les contrôleurs des transports et on essaye de travailler ensemble. C’est un contrôle assez large mais visant plutôt la recherche du travail dissimulé", explique le brigadier de police Frédéric Pinchaud.

Le but est de faire un contrôle tous ensemble pour mutualiser nos connaissances (Frédéric Pinchaud, police nationale)

On arrête en priorité les poids lourds et les camionnettes, comme celle de cet entrepreneur de la Nièvre, qui travaille dans la rénovation. Les policiers vérifient les papiers du véhicule et le contenu du chargement, alors que l’agent des transports de la DREAL, Dominique Charrois, se focalise sur tout autre chose : "on s’intéresse au respect des temps de conduite, à la conformité des appareils de contrôle, au respect de la réglementation des transports, quoi, pour les français et les étrangers", précise le fonctionnaire.

Ce type d'opération de contrôles routiers à plusieurs services se déroule, en moyenne, deux fois par an dans l’Yonne. Ce sont souvent des contrôles « à double détente », comme l’explique Dominique Charrois : "On prend des renseignements qui sont vérifiés par la suite, et donne lieu, parfois, à des suites".

Sur le millier de camions contrôlés chaque année dans l'Yonne sur les routes ou en entreprise, 30% des véhicules sont en infraction. Ça va du pneu lisse à la fraude.

Une vaste opération de contrôle sur la rocade d'Auxerre - le reportage de Thierry Boulant Copier