Le trafic de la ligne L et de la ligne U du Transilien, qui desservent l'ouest parisien, est perturbé ce mercredi matin. De la terre est tombée sur les voies et il faudra la journée pour nettoyer et consolider les abords, indique la SNCF.

Transport : un éboulement sur la voie perturbe le trafic de la ligne L et U du Transilien

Paris, Île-de-France, France

Un éboulement a eu lieu sur la ligne L et U du Transilien mardi soir pendant les heures de service. A cause de cet éboulement, la circulation de ces lignes qui desservent l'ouest parisien est très perturbée et elle le restera certainement toute la journée.

De la terre est tombée sur les voies à hauteur de Sèvres-Ville d'Avray. " Il faut enlever la terre et consolider, cela va prendre la journée", a expliqué un porte-parole de la SNCF qui précise qu'aucun train n'a déraillé.

La circulation de la ligne U est interrompue entre Versailles-Chantiers et la Défense jusqu'à 16h00. Les trains de la ligne U circulent dans les deux sens de circulation entre La Verrière et Versailles Chantiers entre 9h00 et 16h00. Le trafic sera à nouveau interrompu sur l'ensemble de la ligne U à partir de 16h jusqu'à fin de service.

Plusieurs gares sont touchées sur la ligne L : Versailles Rive-Droite, Montreuil, Viroflay Rive-Droite, Chaville Rive-Droite et Sèvres-Ville d'Avray.