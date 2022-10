Transports : la CGT-RATP appelle à la grève mardi 18 octobre

Le trafic des métros, bus et tramways pourrait être perturbé mardi 18 octobre. La CGT-RATP appelle à la grève pour ce qui s'annonce comme une journée d'action interprofessionnelle. Les revendications portent sur "les revalorisations salariales, la question des retraites et la défense du droit de grève remis en cause par les réquisitions dans les raffineries", précise Vincent Gautheron, secrétaire de l'Union syndicale CGT-RATP.

La CGT-SNCF appelle également à faire grève le mardi 18 octobre. La principale revendication est l'augmentation générale des salaires. « Nous ne lâcherons pas sur l’indispensable augmentation générale des salaires et des pensions ! La situation économique, couplée à une politique salariale désastreuse à la SNCF depuis des années, ne peut plus durer ! » explique la CGT des cheminots dans un communiqué publié le 10 octobre dernier.

Journée de grève et de manifestations mardi

Plusieurs syndicats se retrouveront jeudi en fin d'après-midi pour évoquer les termes d'un appel à une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle la semaine prochaine pour défendre le droit de grève et les salaires, a appris l'AFP de sources syndicales. La CGT, FO, Solidaires, la FSU et l'Unsa participeront à cette réunion. Un texte sera publié à l'issue de la réunion, "pour annoncer la journée de mardi" prochain, selon un responsable.

FO pourrait rejoindre le mouvement : l'union régionale Ile-de-France appelle "d'ores et déjà à la mobilisation de ses syndicats le 18 octobre", selon un communiqué. La décision du gouvernement de recourir à des réquisitions pour permettre la distribution de carburants, "a été un détonateur", déclare Simon Duteil, codélégué général de Solidaires. "C'est une rupture du contrat démocratique", a-t-il ajouté.