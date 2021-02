Un professeur de Trappes qui défend Samuel Paty menacé, une enquête en cours

Une enquête pour "menaces sur personne chargée de mission de service public" a été ouverte le 26 janvier par le parquet de Versailles après qu'un professeur de philosophie dans un lycée de Trappes a reçu des menaces : il avait défendu à plusieurs reprises Samuel Paty, enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, en octobre 2020, pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo en classe à ses élèves.

Protection policière

Ce professeur de philosophie a indiqué avoir fait l'objet de menaces après sa publication d'une lettre ouverte dans L'Obs, peu après l'assassinat de Samuel Paty, dans laquelle il évoquait "la progression d'une emprise communautaire toujours plus forte sur les consciences et sur les corps". "On nous a signalé des inquiétudes vis-à-vis du professeur à l'encontre duquel des menaces auraient été proférées", a indiqué le parquet de Versailles à l'AFP, précisant que c'est un tiers qui a porté les faits à la connaissance de la justice.

Ce professeur n'est pas sous protection policière mais bénéficie d'un dispositif de sécurisation, notamment aux abords de l'établissement. Reçu ce lundi à l'académie de Versailles, il a été convenu qu'il continuera à enseigner dans son lycée actuel. _"_L'académie assurera, en lien avec la préfecture des Yvelines, les conditions permettant son maintien dans l'établissement, indique le rectorat. La situation a été prise très au sérieux et un signalement a été immédiatement effectué" auprès du commissariat et de la préfecture.

L'enquête est confiée à la police judiciaire de Versailles.