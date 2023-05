Trappes : les habitants sous le choc après le décès d'une fillette de 6 ans dans un accident

Mardi soir aux environs de 20h, Ramah, 6 ans, est décédée après avoir été heurtée par une voiture. Elle traversait la route à vélo et a chuté au moment de remonter sur le trottoir. Une voiture, conduite par une jeune femme de 21 ans, testée positive au cannabis, n'a pu l'éviter. Les habitants de Trappes sont sous le choc.

C'est le cas de Monique, qui habite au bout de la rue où s'est produit l'accident. Elle était dehors avec sa petite fille lorsqu'elle a vu "les pompiers, les secours arriver. la rue a été bloqué. Et après il y a eu des cris... Des cris..." insiste-t-elle... Muriel habite juste en face du lieu où l'accident s'est produit. "C'est ma fille qui m'a réveillée en pleine nuit pour me dire qu'une petite fille de 6 ans était décédée. Ca m'a fait beaucoup de peine. Je suis maman de deux enfants. J'ai beaucoup pensé aux parents. Je n'en ai pas dormi de la nuit" explique-t-elle.

Ramah, 6 ans, est décédée après avoir été percutée à ce carrefour situé à côté du domicile de ses parents © Radio France - Laurent Borde

L'émotion est très vive. Lassad, qui se promène avec sa petite fille de 4 ans, considère cet accident comme "un vrai drame. Ca me fait beaucoup de mal. C'est comme si c'était ma petite fille même si je ne la connaissais pas. Ca me touche profondément." Dilali sort de son immeuble situé à quelques mètres. Pour lui "c'est malheureux. Le monsieur (le père de Ramah, NDLR), que j'ai déjà aperçu plusieurs fois, n'a que deux filles et il doit être en état de choc. Je me mets à sa place et franchement, c'est très très dur."

Yannis revient de la crèche avec son enfant de trois ans dans les bras. Il est très touché par cet accident. Il n'a qu'un mot d'ordre, "il faut interdire la drogue et l'alcool au volant. Je suis un parent, cet accident fait froid dans le dos." Camille est aussi avec son fils de 19 mois. Cette mère de famille ressent "une émotion que je n'ai jamais ressentie. C'est comme un grand froid. Je me mets énormément à la place des parents et, si je les connaissais, j'aurais aimé leur apporter mon soutien et leur prouver que, après cet accident, il y a du monde qui est là pour eux, même si on ne les connaît pas."

Ces habitants de Trappes, qui vivent à la fois près du lieu de l'accident, et à proximité du domicile des parents de Ramah, sont tous d'accord pour demander davantage de contrôles de dépistages de drogue et d'alcool à cet endroit "où il y a souvent des accidents" précise Dilali. Dans un communiqué, le maire de Trappes, Ali Rabeh, réclame de la prudence et demande aux "éventuels témoins à se faire connaître auprès du commissariat afin de permettre à l'enquête d'aboutir."