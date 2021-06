Traque du forcené en Dordogne : la gendarmerie remercie pour tous les messages de soutien

La gendarmerie de la Dordogne a publié un tweet ce mardi 1er juin pour remercier tous ceux qui lui ont adressé des messages de sympathie et de soutien lors de la traque de cet homme de 29 ans, arrêté ce lundi à Condat-sur-Vézère.

La traque de cet homme a duré plus de 36 heures sur le secteur du Lardin-Saint-Lazare et de Condat-sur-Vézère.

Après 36 heures de traque, l'homme de 29 ans a été arrêté ce lundi 31 mai à Condat-sur-Vézère. Plus de 300 gendarmes dont des membres du GIGN de Toulouse et de Satory ont été mobilisés depuis la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mai jusqu'au lundi midi pour les recherches afin de retrouver cet ancien militaire qui a agressé son ex-compagne et qui a tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes.

La gendarmerie de la Dordogne a publié un tweet ce mardi 1er juin pour remercier la population pour tous les messages de soutien reçus pendant ces recherches. Il y en a des milliers précise le tweet.

Nous tenons à vous remercier pour ces gestes d'empathie et d'encouragement qui font chaud au cœur de la gendarmerie"