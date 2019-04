Traquer les cambrioleurs ou surveiller les gilets jaunes : les gendarmes des Pyrénées-Orientales doivent choisir

On compte plus de 600 gendarmes titulaires dans les Pyrénées-Orientales et plus de 400 réservistes

On ne peut pas être partout ! C'est ce dit, en substance, ce vendredi sur France Bleu Roussillon, le patron des gendarmes des Pyrénées-Orientales pour expliquer la hausse "extrêmement significative" du nombre de cambriolages depuis le début de l'année dans le département.

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre dernier, le nombre de morts sur les routes et le nombre de cambriolages augmentent dans le département et le Colonel Guillaume Poumeau de Lafforest n'hésite pas à faire un lien : " Rien ne se perd, tout se transforme et donc tout est décalé (...) _Mes hommes ne sont absolument pas usés mais notre grande préoccupation en ce moment est de revenir, au plus vite, à notre cœur de métier, c'est à dire le traitement de la délinquance et l'accompagnement des victimes._"

Les gendarmes des Pyrénées-Orientales ont d'ailleurs mis en place un site internet pour tenter de rendre à leurs propriétaires des objets retrouvés lors de l'arrestation de plusieurs cambrioleurs ces derniers mois.