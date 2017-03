Travail au noir sur le chantier de l'EPR de Flamanville : Bouygues condamné à 29.950 euros d'amende

Bouygues a été condamné lundi par la cour d’appel de Caen à 29 950 euros d’amende pour travail au dissimulé sur le chantier de l’EPR de Flamanville. Une amende plus lourde que lors du premier procès.

Bouygues a été condamné ce lundi par la cour d’appel de Caen à 29 950 euros d’amende pour travail dissimulé sur le chantier de l’EPR de Flamanville dans la Manche. Lors du premier procès, le groupe avait été condamné à 25 000 euros d’amende. C'est donc une amende plus lourde.

Affaire du travail au noir sur le chantier de l'EPR : la Cour d'appel de Caen condamne l'entreprise Bouygues à 29 950 euros d'amende — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) March 20, 2017

Lors de l'audience en novembre dernier, le commissaire du gouvernement – l'équivalent de l'avocat général pour les affaires pénales – avait réclamé 50 000 euros d'amende à l'encontre du géant du BTP.

Le groupe Bouygues et quatre autres sociétés sont accusées d'avoir fait travailler sans les déclarer sur le chantier du réacteur nucléaire, 460 salariés polonais et roumains entre 2008 et 2012. Le manque à gagner pour l'URSSAF, en terme de cotisations sociales, est estimé à plus de 10 millions d'euros.