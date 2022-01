Travail dissimulé : 5 affaires et près d'un million d'euros de préjudice pour l'URSSAF Champagne-Ardenne

Le tribunal correctionnel de Reims s'est penché ce vendredi sur le "fléau du travail dissimulé", ou travail au noir. Cinq dossiers, 5 chefs d'entreprise, un préjudice total estimé à près d'un million d'euros pour l'URSSAF Champagne-Ardenne, l'organisme qui récolte en France les cotisations sociales pour financer le système des allocations familiales et de l'assurance maladie. Parmi les dossiers, il y a celui de ce gérant d'une entreprise de construction accusé de n'avoir pas déclaré tous ses salariés entre janvier 2016 et novembre 2020 et d'avoir sur la même période embauché des membres de sa famille sans les rémunérer.

Le secteur du bâtiment gangréné par la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié

Montant total estimé du préjudice pour l'URSSAF : 489.000 euros si on tient compte des cotisations non payées et de la majoration. "Dans ce dossier en particulier on a des sommes relativement importantes alors certes c'est sur une période entre 2016 et 2020 donc faut relativiser par rapport au chiffre d'affaires annuel mais on avait manifestement une personne qui avait décidé d'en faire sa façon de procéder claire et habituelle parce que pour répondre aux exigences du prix bas des marchés ils doivent compenser et trouver des économies à réaliser et la première économie, c'est clair dans tous les dossiers, c'est sur les cotisations URSSAF", explique Maître Jean Roger, avocat de l'URSSAF Champagne-Ardenne, partie civile dans les 5 dossiers jugés ce vendredi.

Absence de déclaration des salariés ou dissimulation du chiffre d'affaires

Cinq dossiers, cinq entreprises du secteur du bâtiment. Il y a aussi ce travailleur indépendant âgé de 61 ans, accusé d'avoir caché une partie de son chiffres d'affaires. C'est l'autre volet du travail dissimulé. Les activités sur le compte bancaire de sa mère âgée de... 87 ans ont attiré l'attention des enquêteurs de l'URSSAF et l'enquête a démarré grâce à un courrier de son salarié. Le salarié qui a découvert lors d'un arrêt maladie en 2020 qu'il n'était pas déclaré depuis 2012 ! En ce qui concerne ce chef d'entreprise, le préjudice pour l'URSSAF est de 152.000 euros. Et le salarié non déclaré a lui un trou de 8 ans dans sa carrière pour les droits à la retraite.

Pour ces 5 dossiers, la décision du Tribunal correctionnel de Reims sera rendue le 4 février prochain. Les peines requises par le procureur de la République vont de 5 mois de prison avec sursis à 2 ans de prison avec sursis, ainsi que des peines d'amende. A chaque fois, le parquet réclame également la publicité de la décision.

27 procédures liées au travail dissimulé à Reims en 2021

L'an dernier, le parquet de Reims a enregistré 27 procédures pour travail dissimulé, dont 17 ont fait l'objet de poursuites. Ce qui a entraîné un rappel de cotisations URSSAF en 2021 de 3.380.000 euros.