Travail pénitentiaire à Ecrouves, quand les entreprises cochent la case prison

Un vaste atelier, quelques palettes ici, des postes à souder là-bas et des détenus en gilet rouge qui s'affèrent devant des tables de travail dans un brouhaha de bruits métalliques. "On trie des vis, qu'on pèse, qu'on met ensuite dans des sachets et on emballe cela dans des cartons", décrit Anthony, 35 ans, qui travaille au centre de détention d'Ecrouves depuis un an. Le geste est répétitif, comme à l'usine, sauf que les lieux sont ceinturés par des grilles et surveillés de près par des agents pénitentiaires.

Rendre attractif le travail en prison

"C'est un peu toujours la même chose, mais cela nous permet d'être dehors, de passer le temps, de pouvoir se réinsérer, après on est plus apte au monde du travail", sourit Anthony, qui vise une libération d'ici deux mois. Comme lui, 90 détenus sur les 250 que compte l'établissement pénitentiaire, se sont portés volontaires pour travailler contre une rémunération de 5.80€ de l'heure, soit 45% du SMIC. Le ministère de la Justice veut développer le concept, atteindre les 50% de détenus en activité d'ici 2027, contre 30% actuellement, mais encore trop peu d'entreprises se portent candidates pour confier une partie de sa production derrière les barreaux.

L'un des ateliers où travaillent 90 des 250 détenus du centre de détention d'Ecrouves. © Radio France - Julien Penot

"La prison est empreinte de nombreux clichés, concède le directeur du centre de détention, Stéphane Murat, on n'imagine pas que derrière ces hauts grillages il y a 3.000m² d'ateliers." Des outils de production qui n'attendent que d'être utilisés, les dossiers de détenus pour y travailler ne manquent pas, "Je vous confirme que les demandes sont supérieurs à l'offre, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a organisé ce Tour de France du travail pénitentiaire", acquiesce Stéphane Murat. Il désigne ici cette vaste opération de communication lancée en avril dernier par le Garde des Sceaux pour promouvoir le dispostifi.

Une meilleure réinsertion dans la société

Sur le papier, c'est du gagnant-gagnant : d'un côté, le détenu prépare sa réinsertion dans la société et de l'autre l'entreprise bénéficie d'une main d'œuvre à bas coût. "On pèche par un manque de communication, tique Renaud Seveyras, directeur interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Est, un manque de visibilité, c'est peut-être une mauvaise image de la prison, qu'il faut changer." Sur les 6.000 détenus de la région, 40% travaillent, et l'objectif est de dépasser, là aussi, les 50% d'ici 2027.

Pierre-Antoine Chapusot fait partie des chefs d'entreprises qui ont sauter le pas, cinq détenus participent à la production de pièces pour sa société nancéienne, "Le Lorrain", spécialisée dans la soudure. "On apporte à ces gens là un peu de travail, un peu d'argent à leur sortie, et il y a aussi une dimension économique, admet le patron, sinon les entreprises concrètement ne viendraient peut-être pas. Quand on a une demande de production supplémentaire, d'avoir du personnels qui est là, dédiés, pour la fabrication de nos pièces."

Ce travail sous haute surveillance est également un puissant facteur de réinsertion réussie lorsque le détenu regagne sa liberté. "Mettre le pied à l'étrier des personnes détenues, se réveiller le matin, être à l'heure, avoir un rythme de travail", souligne le directeur du centre de détention, car le travail est un facteur de protection et de lutte contre la récidive." Plusieurs études européennes le démontrent, dont une enquête du ministère de la Justice menée en 2021. Elle montre que le taux de récidive dans l'année qui suit la libération était de 6% pour un détenu-travailleur, contre 30% pour ceux qui n'avaient pas exercé d'activité professionnelle.