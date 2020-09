Traversées de la Manche : 14 migrants secourus au large de Calais

Une embarcation avec quatorze migrants à son bord a été secourue lundi 14 septembre au large de Calais. Ils ont été ramenés à terre sains et saufs par la gendarmerie maritime et confiés à la police aux frontières à leur arrivée au port.

