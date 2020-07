Traversées de la Manche : 58 migrants secourus sur nos côtes, dont huit enfants et deux handicapés

Trois embarcations de migrants ont été secourues vendredi 31 juillet sur la Côte d'Opale: Au total, 58 personnes ont tenté la traversé de la Manche, et parmi elles se trouvaient 8 enfants et deux en situation de handicap. Ils sont tous sains et saufs : la police aux frontières les a pris en charge.

Quarante-et-un migrants ont été secourus au large de nos côtes vendredi 31 juillet, à bord de deux embarcations parties au petit jour. Dans la première, repérée dans le secteur d'Hardelot, se trouvaient trente exilés, dont six enfants et deux personnes en situation de handicap. Dans la seconde, au large de de Wissant, onze exilés étaient en difficulté. Un peu plus tard dans la journée, 17 naufragés, avec parmi eux une femme et deux enfants, ont été sauvés à Strouanne, dans le Pas-de-Calais.

Tous ont été ramenés à bon port, respectivement à Calais et à Boulogne-sur-mer.

Dans le même temps, les autorités britanniques annoncent un nombre record de traversées réussies jeudi 30 juillet : 250 migrants ont rejoint avec succès les côtes du Royaume-Uni.