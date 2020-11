Quatre-cinq migrants, dont 5 femmes et 4 enfants, ont été secourus en mer samedi 28 novembre, alors qu'ils tentaient de traverser la Manche. Ils ont tous été ramenés à terre sains et saufs.

Traversées de la Manche : 45 migrants, dont 5 femmes et 4 enfants secourus au large de Leffrincoucke

L'une des femmes est enceinte, tous les rescapés sont sains et saufs.(Image d'illustration)

L'embarcation est tombée en panne de moteur dans les eaux territoriales anglaises, au large de Leffrincoucke. A son bord se trouvaient 45 migrants. Repérés par la gendarmerie, en fin d'après midi samedi 28 novembre, les secouristes de la SNSM se sont portés au secours des naufragés.

A l'intérieur du canot, les sauveteurs découvrent cinq femmes, dont une enceinte, et quatre enfants "en bas âge" précise la préfecture du Pas de Calais. Un patrouilleur des gendarmes les a ramenés à terre, tous sains et sauf. Un homme a été transporté au centre hospitalier de Calais pour un contrôle médical. Les familles ont été orientées vers un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.