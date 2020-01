Treillières : deux morts dans le choc entre un camping-car et une voiture

Treillières, France

C'est le premier accident mortel de l'année sur les routes de Loire-Atlantique et le bilan est lourd : deux morts et cinq blessés. Conséquence d'une collision entre un camping-car et une voiture sur la RD 537 au lieu-dit Ragon sur la commune de Treillières. En arrivant sur place, les secours ont constaté le décès d'une femme de 57 ans et de sa fille de 30 ans.

Un homme et un enfant de 8 ans ont été transportés au CHU de Nantes dans un état d'urgence absolue selon le communiqué du Sdis 44. Trois autres personnes dont un enfant de 4 ans ont été hospitalisés mais leur état n'inspire pas d'inquiétude.

On ignore les circonstances exactes de l'accident, il s'est produit peu avant 19 heures. Dans le secteur, des habitants ont été privés d'électricité car un poteau électrique a été percuté dans le choc.