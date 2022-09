Treillières : un adolescent de 17 ans mis en examen et écroué, suspecté du meurtre d'un sexagénaire

C'est grâce au témoignage d'un couple témoin d'une partie de la scène et surtout le travail minutieux des enquêteurs sur la téléphonie mobile qui ont permis de confondre le suspect du meurtre d'un sexagénaire. Le suspect est un garçon de 17 ans qui n'avait jamais fait parler de lui. C'est ce mardi, un peu plus de deux semaines après l'agression, qu'il a été interpellé au domicile de ses parents sur la commune de Treillières, au nord de Nantes (Loire-Atlantique).

Une agression filmée par l'auteur présumé des coups

Il a expliqué avoir frappé la victime "pour faire avouer à celui-ci qu'il était pédophile", raconte le procureur de la République de Nantes. Renaud Gaudeul qui dans la foulée précise "qu'en l'état rien n'étaye ces accusations." Le dimanche 28 août, sur la voie verte entre Treillières et La Chapelle-sur-Erdre, le garçon croise la victime. Et commence à le frapper "à mains nues et avec un morceau de bois", détaille le procureur. Un couple témoin de la scène l'interrompt et le garçon prend la fuite. Mais une fois le couple parti, le garçon retrouve sa victime quelques mètres plus loin et refrappe l'homme. Le jeune homme avait filmé la scène sur son téléphone portable. Et se volatilise.

Le sexagénaire, retrouvé à terre par les secours, est hospitalisé. Il est conscient. Il ressort le surlendemain de l'hôpital. Sauf qu'il fait un malaise très vite après et son état se dégrade jusqu'à son décès ce jeudi 8 septembre. "L'homme a été victime d'un traumatisme crânien et c'est ce trauma crânien qui est à l'origine du décès selon le médecin légiste", indique le procureur.