Treize hommes soupçonnés d'avoir eu recours à des prostituées mineures à Amiens

Treize hommes ont été interpellés et présentés ce vendredi matin à un juge à Amiens dans la Somme. Ils sont soupçonnés d'avoir eu recours a des prostituées mineures, trois jeunes filles qui se faisaient passer pour majeures à Amiens.

Parmi ces treize hommes : un chirurgien du CHU d'Amiens. Si cet homme reconnait avoir consulté le site de rencontres coco.fr, en quête d'une prostituée, il nie en revanche avoir eu une relation sexuelle avec ces jeunes femmes. Selon les informations de France Bleu Picardie, le médecin dit s'être aperçu de leur minorité le jour de leur rencontre et n'aurait pas donné suite. Des jeunes filles qui auraient par la suite tenté de le faire chanter.

Un procès le premier octobre devant le tribunal correctionnel d'Amiens

Mis en examen pour recours à la prostitution de mineurs, ce médecin a été remis en liberté. Il sera jugé par le tribunal correctionnel d'Amiens le premier octobre avec une dizaine d'autres hommes . Des clients supposés et identifiés après un an d'enquête. C'est en mai 2018 que les trois jeunes filles soupçonnées de vendre leurs services depuis quelques semaines sur internet et vivant dans un foyer du quartier Henriville d'Amiens ont été identifiées par la police.