21 interpellations après des débordements à Marseille samedi soir

Marseille, France

Vingt-et-une personnes ont été interpellées après des incidents sur le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) ce samedi en fin de journée, en marge de la mobilisation des "gilets jaunes" et d'une manifestation contre l'habitat insalubre, a indiqué la préfecture de police à France Bleu Provence. Les CRS ont utilisé des gaz lacrymogènes et des témoins parlent de scènes chaotiques. Quatre policiers ont été légèrement blessés.

Des vitrines brisées à Marseille

Alors que les CRS intervenaient encore vers 19h30 dans le quartier de la Plaine à Marseille, des "casseurs" incendiaient des poubelles. Des containers ont été incendiés et les vitrines de plusieurs boutiques ont été saccagées. Des casseurs ont saccagé et dérobé plusieurs objets dans la boutique de téléphonie Orange rue Saint Ferréol. Ils ont aussi mis le feu devant la mairie des 1er et 7e arrondissements. Une voiture de police a également été incendiée devant le commissariat sur la Canebière.

#Marseille En remontant La Canebière, des manifestants ont mis le feu à un véhicule de police pic.twitter.com/LGdPRYFqhw — Eric Miguet (@EricMiguet) December 1, 2018

Dans un communiqué, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, a indiqué : " depuis le drame du 5 novembre dernier, rue d'Aubagne, notre ville et l'ensemble des Marseillais sont en deuil. Rien ne peut légitimer la violence qui s'est manifestée cet après-midi sur le Vieux-Port. Depuis le drame du 5 novembre dernier, rue d'Aubagne, notre ville et l'ensemble des Marseillais sont en deuil"

Sur Twitter, le président de la région Sud PACA Renaud Muselier a condamné ces violences "d'une violence inouïe"

Scène d’une violence inouïe sur la Canebière à #Marseille, j’apporte mon soutien le plus absolu à nos forces de l’ordre qui font face à des voyous sans limite !

Il faut rétablir l’ordre républicain d’urgence. pic.twitter.com/oojUKua9s4 — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 1, 2018

Plusieurs milliers de manifestants à Marseille

Près de 300 de casseurs se sont mêlés au rassemblement alors que les deux manifestations avaient décidé plus tôt dans la journée de défiler ensemble et de se rassembler devant l'hôtel de ville de Marseille.

Selon la préfecture de police, les différents cortèges qui se sont rassemblés sur le Vieux-Port, où des échauffourées ont éclaté en fin de soirée, ont réuni 300 gilets jaunes, 100 motards et environ 350 manifestants appelés par la CGT à se mobiliser pour réclamer un changement de la politique du gouvernement. Ils étaient également quelques milliers à s'être mobilisés contre les logements insalubres, à l'appel du "Collectif du 5 novembre". Près d'un mois après l'effondrement d'immeubles vétustes du centre-ville qui a provoqué la mort de huit personnes les manifestants ont une nouvelle fois crié leur colère contre le maire de Marseille en scandant "Gaudin démission".

"Le pouvoir joue le pourrissement" (Jean-Luc Mélenchon à Marseille)

"Plus le pouvoir joue le pourrissement en espérant que les gens vont se lasser (...) et plus les gens mettent dans leurs luttes des aspirations de plus en plus amples", a déclaré lors d'une conférence de presse le leader de LFI et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon qui a rejoint les manifestants dans l'après-midi.

Des barrages filtrants en Provence samedi soir

Selon Vinci Autoroutes, la RN113 reste également coupée dans les 2 sens, entre Arles et St-Martin de Crau, avec des entrées interdites et sorties obligatoires aux échangeurs de l’A54. Sur l’A50, les opérations de filtrage se poursuivent aux barrières de La Ciotat et Bandol, sur l’A52 à Pont de l’Etoile, et sur l’A8 à La Barque et au Capitou, où de forts ralentissements persistent dans les 2 sens de circulation.