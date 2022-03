Treize migrants découverts dans un camion frigorifique sur l'A28 en Seine-Maritime

Treize migrants d'origine irakienne et turque ont été retrouvés dans la chambre frigorifique d'un camion stationné sur l'aire de repos du Bois de Coudroy de l'autoroute A28, à hauteur de Callengeville (Seine-Maritime). Les gendarmes sont intervenus après avoir été alerté par l'association humanitaire Utopia 56. "Notre équipe bénévole a reçu sur notre ligne téléphonique d'urgence un appel d'un homme parmi ce groupe de personnes, nous indiquant qu'ils étaient coincés dans ce camion frigorifique depuis au moins quatre heures. Donc, on peut imaginer qu'ils étaient épuisés et très affaiblis. Ils nous ont appelé au secours pour qu'on puisse faire intervenir les forces de l'ordre ou une autre institution pour les débloquer", raconte Marie Chapelle coordinatrice de l'antenne Utopia 56 Grande-Synthe.

Cela arrive régulièrement

L'association indique avoir répondu, en 2021, à 200 appels de détresse pour des personnes bloquées dans des camions. "Cela arrive régulièrement. Ces personnes nous appellent parce qu'elles sont en détresse et parce qu'elles nous font confiance. Les tentatives de passage en bateau ne font pas disparaitre les tentatives de passage en camion même si elles sont moins médiatisées. Ces tentatives de passage en camion existent parce qu'il y a des frontières et cela oblige des personnes à utiliser des moyens dangereux pour tenter de traverser la Manche", ajoute Marie Chapelle.

Les réfugiés se sont introduits dans le camion à l'insu du chauffeur. Ce dernier a porté plainte pour les dégradations commises sur son véhicule et pour la perte d'une partie de sa marchandise. Il transportait des yaourts. Les cartons ont dû servir de marche pied. Par ailleurs, ces hommes en situation irrégulière sont sous le coup d'une mesure d'Obligation de quitter le territoire français (OQTF).