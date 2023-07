Treize personnes interpellées à Perpignan pour la quatrième nuit d'émeute après la mort du jeune Nahel

Quatrième nuit d'émeute en France après la mort du jeune Nahel, à Nanterre. À Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour le deuxième soir de suite le dispositif de sécurité était renforcé pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public : davantage de policiers et de gendarmes mobilisés, l'utilisation de drones autorisée et des consignes de "fermeté" et d'interpellation avaient été données par le préfet. Au total, treize personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi.

ⓘ Publicité

Tentative de cambriolage sur la boutique Lacoste en centre-ville

Des incidents qui ont commencé tôt. Dès 20h, un homme seul à menacer les forces de l'ordre avec une arme à feu. Il a immédiatement été interpelé. Plus tard dans la nuit, cinq personnes ont tenté de cambrioler la boutique Lacoste rue des Trois Journées dans le cœur historique. D'après les forces de l'ordre de nombreux mortiers d'artifice ont été tirés dans la cité Clodion, deux véhicules ont été incendiées, un sur le parking du stade Gilbert Brutus, l'autre dans le quartier du Bas Vernet. Les autorités recensent aussi plusieurs feux de poubelles dans ce même quartier, au pied du Castillet et sur le boulevard Kennedy.

Un fonctionnaire de la BAC blessé à la joue

De leur côté les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de tir de LBD. Un fonctionnaire de la BAC a été blessé à la pommette par un jet de pierres. Vendredi soir le dispositif de sécurité avait été renforcé dans les Pyrénées Orientale, pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public : davantage de policiers et de gendarmes mobilisés étaient mobilisés, l'utilisation de drones également autorisée et des consignes de "fermeté" et d'interpellation avaient été données par le préfet.