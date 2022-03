Treize personnes interpellées après de nouvelles violences à Sevran, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France

Troisième nuit de violences en Seine-Saint-Denis après la mort d'un habitant de Sevran, tué par un tir policier samedi. La soirée de lundi, même si plus calme que les deux précédentes, a été marquée par plusieurs incendies dans les communes de Sevran, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France. Durant la nuit, 13 personnes ont été arrêtées pour "dégradations volontaires par incendie", "participation à un groupement en vue de violences et dégradations" et "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Au total, 11 containers poubelle et 4 véhicules ont été incendiés. Une ancienne salle de sport désaffectée a également été détruite par les flammes à Sevran. Les forces de l'ordre ont par ailleurs été la cible de tirs de projectiles dans la soirée. Stéphane Blanchet, le maire de Sevran, indique dans un communiqué qu'il s'est réuni avec les maires de Tremblay-en-France, d'Aulnay-sous-Bois, le préfet de Seine-Saint-Denis et les forces de l'ordre afin de "déployer un dispositif de sécurité sur nos villes".

"Le retour au calme est indispensable pour permettre à la famille et aux habitants d’organiser une marche blanche dans les jours prochains conformément à leur volonté, que nous partageons tous", poursuit l'élu. Ces événements font suite à la mort samedi de Jean-Paul dit "JP". Cet habitant du quartier des Beaudottes à Sevran a été tué par un tir policier alors qu'il circulait au volant d'une camionnette volée.

Par ailleurs, suite à ces tensions, Transdev, la société de transports, a décidé, provisoirement, d'arrêter dès 20 heures 25 lignes de bus qui circulent en Seine-Saint-Denis. Et en journée, les bus qui passent par la cité des 3000 à Aulnay et celle des Beaudottes à Sevran sont déviées.