Tremblay-en-France : le restaurateur jugé pour discrimination condamné à une amende

Le restaurateur de Tremblay-en-France, poursuivi pour avoir refusé de servir deux femmes voilées, a été condamné ce jeudi à 5.000 euros d'amende, dont 3.000 avec sursis. Il devra aussi afficher la décision de justice sur la porte de son établissement.

La vidéo de son altercation verbale avec deux clientes avait provoqué la colère de nombreux internautes. Un restaurateur de Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Bobigny à 5.000 euros d'amende, dont 3.000 avec sursis, reconnu coupable de "discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'appartenance à une religion dans un lieu accueillant du public". La décision de justice devra être affichée sur la porte du restaurant Le Cénacle pendant deux mois.

"C'est une sanction normale" commente son avocate, Nathalie Barbier, qui ajoute : "mon client hésite à faire appel car il dit qu'il n'a jamais refusé de servir ces clientes". "Nous sommes sur le fil et l'infraction ne m’apparaît pas constituée" ajoute-t-elle. Lors de son procès, le 16 février dernier, le restaurateur n'était pas venu s'expliquer à la barre.

Le comité contre l'islamophobie en France (CCIF) "plutôt satisfait"

Dans la vidéo, filmée par l'une des deux clientes voilées, on entend l'une des femmes lui dire : "on ne veut pas être servi par des racistes". "Nous n'avons pas le début de la vidéo", commente Nathalie Barbier. Le restaurateur, âgé de 65 ans, répond : "les racistes ne mettent pas des bombes", avant d'ajouter : "les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont terroristes (...) des gens comme vous je n'en veux pas chez moi".

Le restaurateur condamné devra aussi payer 1.000 euros de dommages et intérêts à la plaignante, et un euro symbolique au Comité contre l'islamophobie en France (CCIF), également partie civile, et rembourser à chacun 1.000 euros au titre des frais de justice. L'avocat du CCIF, Ouadie Elhamamouchi, a déclaré à l'AFP être "plutôt satisfait" d'une décision qui montre que "l'islamophobie n'est pas une opinion mais un délit qui est réprimé sur le plan pénal".