Tremblement de terre ce matin dans le secteur du Léman

Un séisme de magnitude 4 a touché ce mardi matin (10h48) le nord de la Haute-Savoie et une partie de la Suisse. Côté français, les secousses ont été ressenties dans un secteur allant d’Evian à Novel.

Haute-Savoie, France

Il était 10h48 ce mardi matin quand la terre a tremblé au Sud-Est d’Evian-les-Bains. Selon le Réseau d'observation de la sismicité alpine (Sismalp), ce séisme a atteint une magnitude de 4. Son épicentre a été localisé à quelques kilomètres à l’ouest de Novel.

"J’ai entendu des gros boums", a indiqué la maire de Novel, la plus petite commune de la Haute-Savoie. Au moment de la première secousse Corinne Delot se trouvait à Saint-Gingolph. "Je n’ai pas senti le sol trembler mais la sensation que les murs bougeaient." Plusieurs petites répliques ont également été ressenties dans la matinée. Selon les pompiers de la Haute-Savoie, ce tremblement de terre n’a fait aucun blessé ni dégât. Les différentes secousses ont également été perçues côté suisse, dans le valais et notamment à Lausanne et Montreux.

Ca fait des petites secousses et des grosses détonations" - Corinne Delot, la maire de Novel.

Sympa le tremblement de terre de magnitude 4 qui fait pas mal flipper

J’ai cru que le toit allait seffondrer sur moi tellement il a craqué fort — ARYA STARK ⚔️ (@brainliciouss) May 28, 2019

On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre en Valais... ou alors, qq1 à sauté super fort sur le toit... ou alors, je ne sais pas...🤔 — Korchkidu (@Korchkidu) May 28, 2019