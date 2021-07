Trempés et frigorifiés, 36 scouts recueillis à la salle des fêtes de Crénans, dans le Jura

Une quarantaine de scouts qui campaient à Crénans, près de Moirans-en-Montagne, dans le Jura, ont passé la nuit de lundi à mardi 13 juillet 2021, sous la pluie et dans le froid. Ils ont été recueillis ce mardi matin, dans la salle des fêtes de la commune, trempés, mais sains et saufs.

A Crénans, près de Moirans en Montagne, dans le Jura, 36 scouts âgés de 12 et 17 ans, et 5 adultes accompagnateurs ont été recueillis dans la salle des fêtes de la commune vers 9h ce mardi 13 juillet, trempés et frigorifiés. Ils avaient passé la nuit en camping à la ferme équestre toute proche, sous la pluie et dans le froid.

Le maire de Crénans leur a mis à disposition la salle communale jusqu’à vendredi 16 juillet.

Tout le monde va bien mais avait besoin de se réchauffer et de se sécher !