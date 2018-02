Samoëns, France

Le centre des Sept Monts est en activité depuis 2013 sur un terrain communal. Depuis deux ans, le maire et les services vétérinaires avaient exigé la construction de bâtiments en dur pour héberger les animaux, compte tenu des conditions climatiques hivernales rudes. Samoëns se situe aux abords de la frontière suisse au pied des Alpes.

Le bien-être animal

Ce lundi midi, une quinzaine de vans, des gendarmes et des agents des services vétérinaires, ainsi que deux associations qui tiennent des refuges d'animaux, ont été réquisitionnés pour mettre en oeuvre une décision administrative de retrait des animaux, suite à des signalements auprès des services vétérinaires.

Les conditions d'élevage en plein air sont dénoncées. Une trentaine d'animaux ont été retirés : quinze chevaux, deux ânes, trois moutons, trois chèvres et des lapins.

C'était l'Arche de Noé ! - Alain responsable du Refuge de l'espoir

"C'était l'Arche de Noé ! A un moment il faut être lucide. On ne peut pas élever convenablement autant d'animaux en étant seule", estime le responsable de "Animaux Secours - le refuge de l'espoir" , à Arthaz-Pont-Notre-Dame (Haute Savoie) qui est intervenu. "Certains animaux avaient des couvertures, d'autres pas ." poursuit celui qui a hébergé en urgence une partie des chevaux.

Des animaux en liberté

L'éleveuse et propriétaire Emilie Jauffret, qui affirme travailler auprès d'animaux depuis vingt ans, est sous le choc : "Me les retirer comme ça, c'est inadmissible. On en veut même pas me dire où ils sont. _Même les criminels sont mieux traités._"

Choquée par les conditions de l'intervention dans son centre qui était fermé - elle a tout filmé - Emilie Jauffret annonce qu'elle va prendre un avocat et se battre pour récupérer ses animaux auxquels elle est très attachée.

Au cœur du litige, selon elle, il y a sa volonté d'élever en pleine nature, en toute liberté, ses animaux. Pompier volontaire, elle jure être aux petits soins avec sa grande famille qu'elle aime plus que tout. "Mes animaux sont choyés, ils n'ont jamais eu de problèmes vétérinaires. Je demande à tous les agriculteurs qui sont comme moi de me rejoindre pour qu'on puisse continuer à avoir des chevaux qui ne soient pas enfermés dans des boxs".