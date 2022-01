Trente ans de prison pour viols sur mineure, y compris jusqu'au parloir de sa prison

Un homme de 52 ans, ancien pompier volontaire, est condamné ce jeudi à 30 ans de réclusion criminelle à Nîmes. Il est accusé d'innombrables viols commis sur la fille de sa compagne, jusqu'au parloir de la prison où il était détenu. La mère de la fillette est condamnée elle aussi, à 15 ans de prison, elle est reconnue coupable de complicité ; l'accusation avait requis contre elle une peine de 10 ans.

Alors qu'il avait toujours réfuté, au cours de l'instruction de cette affaire, le terme de "pédophile", le principal accusé a reconnu les faits lors des audiences, finissant par admettre qu'il était effectivement attiré par les enfants.

En détention depuis 2013 et définitivement condamné à 20 ans de prison en 2015 pour des viols sur d'autres jeunes filles mineures, l'ex-sapeur pompier et ancien boxeur voit ancienne peine et celle de 30 ans prononcée jeudi automatiquement confondues. "Ce qui fait que vous ne purgerez pas 20 ans plus 30, mais 30 ans en tout", a souligné le président de la cour d'assises du Gard en annonçant le verdict, rendu après deux heures de délibéré.

Quant à la compagne de l'ex-pompier, elle aussi sur le banc des accusés, c'est elle qui, en 2011, alors que sa fille avait sept ou huit ans, a "ouvert la porte" de sa maison à un homme qu'elle connaissait à peine. C'est elle aussi qui l'a laissé dormir pratiquement immédiatement dans le lit de la petite fille, la conduire à l'école ou partager une chambre d'hôtel, toutes occasions qu'il a saisies pour la violer. Puis, lorsque l'homme dont elle se disait amoureuse a été incarcéré pour des viols sur mineures, elle n'a pas voulu croire à sa culpabilité. Elle a alors forcé sa fille à l'accompagner 107 fois au parloir de la maison d'arrêt de Nîmes, où il lui imposera des pénétrations digitales jusqu'en janvier 2016. Les juges et jurés de la cour d'assises l'ont finalement condamnée à 15 années de réclusion, cinq de plus que ne le réclamait le ministère public.

Les deux condamnés ont dix jours pour faire appel. (AFP)