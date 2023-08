Trente-trois morts par balle à Marseille en moins de huit mois, un bilan supérieur à toute l'année 2022

Trente-trois tués par balle en moins de huit mois, le bilan des règlements de comptes à Marseille, à la mi-août, dépasse déjà le total atteint en 2022 où il y avait eu 31 morts a appris franceinfo ce mardi.

Les deux derniers jours comptent deux morts par balle, c'est le triste bilan des règlements de comptes à Marseille. L'été n'a rien ralenti dans les ardeurs des clans rivaux. "Y'a pas de saison", observe, presque fataliste, un policier marseillais.

Des dizaines de membres des deux principaux clans en lutte pour le contrôle du trafic de stups ont été mis sous les verrous. Mais rien n'y fait, la guerre des territoires continue de faire couler le sang. "Les ressources humaines sont presque infinies", se désole un enquêteur.

"Quasiment tous les soirs, il y a une fusillade maintenant"

Karima Meziene a perdu son frère, abattu il y a six ans. Elle est porte-parole du collectif des familles de victimes et elle n'est pas surprise qu'il n'y ait pas eu de trêve estivale. "Malheureusement, on s'attendait à ce que le record soit battu cet été et c'est arrivé", regrette-t-elle. "On espère que ça va se calmer (…) à quel niveau de violence va-t-on arriver ?" s'interroge-t-elle, "sachant que quasiment tous les soirs il y a une fusillade maintenant".

Karima Meziene compte sur les efforts portés sur l'école et les quartiers de la ville, elle attend d'ailleurs beaucoup de la nouvelle secrétaire d'État chargée de la ville, la Marseillaise Sabrina Agresti-Roubache.

