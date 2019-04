Trente minutes de silence en hommage à la policière qui s'est suicidée à Montpellier

Montpellier, France

L'ambiance était glaçante, le silence, pesant. Pendant 30 minutes, une foule de quelque 400 policiers s'est tenue silencieuse devant l'Hôtel de police de Montpellier, comme devant tous les commissariats de France. Ils ont rendu hommage à leur collègue, une capitaine de 48 ans qui s'est suicidée la veille avec son arme de service dans les locaux.

La politique managériale mise en cause

"Elle était très appréciée", confie une policière loin du micro. Durant la cérémonie d'hommage, pas une prise de parole. Les visages sont graves, certains ont les yeux rougis. Parmi les personnes présentes se trouvaient le chef du service auquel appartenait la capitaine, ainsi que le directeur de la police. "On a en face de nous des personnes qui n'étaient pas forcément désirées à cette cérémonie. Pour certains, ça a été mal perçu, on se demande si leur présence était légitime, point", critique Yves Fons, secrétaire départemental de Unité SGP Police. L'intersyndicale, à l'origine de ce rassemblement, dénonce la politique managériale dans la police.

"Notre hiérarchie ne peut plus être une annexe d'un cabinet comptable, uniquement des chiffres et des matricules."

"Le recueillement et la solidarité se sont exprimés. Maintenant vient le temps de la détermination et de l’exigence face à ce fléau du suicide qui ne doit pas être une fatalité, assène David Leyrault, du syndicat Alliance. Notre hiérarchie ne peut plus être une annexe d'un cabinet comptable, uniquement des chiffres et des matricules. Cela passe évidemment par des moyens, par du respect et de la reconnaissance." Il demande des états généraux de la police.

Depuis le début de l'année, un policier s'est suicidé tous les trois jours.

à lire aussi Une policière se suicide avec son arme de service au commissariat de Montpellier