Trente mois de prison pour avoir battu sa femme à coups de poing pendant le confinement

Un quadragénaire costarmoricain vient d'être condamné à 30 mois de prison pour des violences conjugales. Les gendarmes ont été dépêchés à Plédéliac dans les Côtes d'Armor en fin de semaine dernière. L'épouse était "férocement battue à coups de poings notamment", témoignent les militaires sur leur page Facebook.

Elle avait trouvé refuge chez les voisins qui avaient appelé le 17. L'homme alcoolique a été emprisonné à Saint-Malo, condamné à 30 mois de prison dont six avec suris, assorti d'un mandat de dépôt. Il a perdu l'autorité parentale de son bébé. Il a aussi l'obligation de se soigner et de travailler, il n'a plus le droit de paraître au domicile.

Toute suspicion de violence intra-familiale à signaler au 17

"Un événement qui reflète les tensions particulièrement marquées en cette période de confinement", rappellent les gendarmes. "Sans attendre un tel niveau de gravité, la gendarmerie rappelle que toute suspicion de violences intra-familiales doit être signalée par l'intermédiaire des contacts et plateformes disponibles. En cas d'urgence, composez le 17."