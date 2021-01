Trente personnes évacuées en pleine nuit de leur immeuble au Mans après un incendie

Il était un peu plus de minuit ce jeudi 21 janvier 2021 quand les pompiers de la Sarthe ont été appelés pour un incendie dans un immeuble de six étages, 160 bis avenue Bollée, au Mans. Le feu s'est déclaré dans la cave, les pompiers du Mans et de Changé ont réussi à l'éteindre à l'aide d'une lance.

L'opération a entraîné l'évacuation de 30 habitants de l'immeuble en pleine nuit. Personne n'a été blessé.