Trente secondes suffisent pour dévaliser une voiture

Savoie, France

Ça vous est déjà peut-être arrivé, après une petite baignade ou de retour de randonnée, vous découvrez sur le parking votre voiture, vitre cassée et plus rien à l’intérieur… C’est ce que l’on appelle un vol à la roulotte. Et forcément en cette période de ponts et de soleil, ils sont en augmentation en Savoie.

Je laisse mon sac, avec mon portefeuille, mes papiers et mon portable. C’est ça, où je les laisse au bord du lac sans surveillance—Amandine

Ça parait peut-être évident, de ne rien laisser dans sa voiture, mais pourtant beaucoup de personnes ne font pas attention. Exemple sur un parking du Bourget-du-Lac. Pas besoin de discuter avec beaucoup de monde, Amandine est la première que l’on rencontre. La jeune femme elle est derrière sa voiture, coffre ouvert, elle enfile une combinaison pour aller faire du paddle. Dans le coffre « je laisse mon sac, avec mon portefeuille, mes papiers et mon portable. C’est ça, où je les laisse au bord du lac sans surveillance, ce n’est pas mieux. Je crois en ma bonne étoile ! », nous dit Amandine.

Certains ont confiance, et laissent sur la banquette arrière d’un cabriolet un sac à main et une valise.

Sur un autre parking quelques mètres plus loin, là c’est encore « mieux ». Inge, une Hollandaise qui habite Le Bourget-du-Lac, a laissé sa voiture, toit ouvert, avec sur le siège arrière sa valise et son sac à main ! « Nous n’étions pas très loin mais c’est vrai que nous n’avons pas surveillé la voiture tout le temps ». Et de rajouter : « Effectivement ce n’est pas très prudent ».

Sacs et valise laissés à l'arrière d'une voiture toute ouverte sur un parking du Bourget-du-Lac © Radio France - Anne Chovet

30 secondes suffisent aux voleurs

Pour éviter ces vols à la roulotte, les gendarmes rappellent donc des conseils de bons sens : ne rien laisser d’apparent dans l’habitacle de la voiture (smartphone, ordinateur, sac). Et si vraiment vous êtes coincés, ranger des affaires dans le coffre mais ne pas le faire sur le parking une fois que vous avez garé votre voiture. Certains voleurs guettent et forcent votre véhicule dès que vous avez le dos tourné. Dans la plupart des cas, « les malfaiteurs brisent une vitre et volent tout ce qu’il y a à l’intérieur. Trente secondes suffisent " selon l’adjudant Bau de la gendarmerie de La Motte-Servolex.