Très alcoolisé, il roule à 164 km/h sur une route départementale

Les gendarmes de la brigade motorisée des Beaumettes on contrôlé ce dimanche un conducteur de deux-roues à 164 km/h au lieu de 80 km/h entre Lauris et Pertuis (Vaucluse). Il avait plus 1,8 grammes d'alcool par litre de sang.

Les gendarmes de la brigade motorisée des Beaumettes ont stoppé un deux-roues à 164 km/h ce dimanche en Vaucluse © Radio France - Cécile Bidault De l'aveu des gendarmes de Vaucluse, "un drame a certainement été évité". Un conducteur de T-Max, un scooter de grosse cylindrée, a été contrôlé sur la route départementale 973 entre Lauris et Pertuis ce dimanche à 164 km/h au lieu de 80 km/h. Le contrôle a été mené par la brigade motorisée des Beaumettes. En plus de l'important excès de vitesse, le conducteur avait pris son deux-roues après avoir bu de l'alcool. Il avait exactement 1,84 grammes d'alcool par litre de sang. Son permis de conduire a été retiré et son scooter placé à la fourrière. ⓘ Publicité Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.