Très forte explosion à Saint-Laurent-de-la-Salanque, un blessé grave

Un blessé grave, trois autres plus légers et vingt-cinq personnes dérangées et évacuées : c'est à l'heure actuelle le premier bilan de cette explosion cette nuit à Saint-Laurent-de-la-Salanque, rue Arago. C'était vers 1h30. L'homme de 27 ans, très gravement blessé, a été évacué vers l'hôpital de Perpignan avant d'être transféré vers le CHU de Montpellier. Il a visiblement sauté du premier étage pour échapper aux flammes. Trois personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées.

Quatre personnes sont aussi disparues mais les secours ne savent pas encore si elles étaient présentes au moment de l'explosion. Les recherches se poursuivent.

L'explosion a été suivie d'un incendie. 85 pompiers sont encore sur place ce matin. Une douzaine de sinistrés sont en ce moment accueillis au foyer rural de la commune, certains ont été réveillés par l'explosion, d'autres par les pompiers. Au moins onze appartements ont été impactés.

Il semble que l'explosion se soit produite au rez-de-chaussée de cet immeuble, au niveau d'une épicerie-sandwicherie. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées dans les décombres. Plusieurs appartements se trouvaient dans les étages supérieurs. On ignore encore les causes de l'explosion. Les gendarmes ont ouvert une enquête.

Les pompiers en pleine intervention cette nuit à St-Laurent de la Salanque - SDIS 66

L'image de la rue Arago à St Laurent - SDIS

" Quand je me suis rendu sur les lieux, il y avait de la fumée partout, raconte le maire de la commune, Alain Got, sur France Bleu Roussillon. Les planchers se sont laissés aller, le toit s'est laissé aller. On a toujours des doutes sur le terme "explosion", est-ce que c'était prémédité ? Aujourd'hui on ne peut pas le savoir, on a visionné les caméras de la commune mais c'est difficile de me prononcer ou d'accuser".

J'étais dans mon lit, les volets se sont ouverts, le contour des fenêtres a bougé - Isabelle, une voisine

Ce lundi matin, une douzaine de riverains étaient toujours hébergées au foyer rural. Isabelle a été réveillée par l'explosion : "j'étais en train de dormir, j'ai entendu un boum, j'ai cru que c'était un orage. J'étais dans mon lit, les volets se sont ouverts, le contour des fenêtres a bougé. J'ai eu très peur, je suis vite descendue. Les gens étaient en panique dans la rue, ils criaient. On est venues se réfugier ici avec ma voisine, on ne pouvait pas retourner dans nos appartements, il y a trop de fumée. Je n'ai pas dormi de la nuit, je suis trop énervée, j'ai eu trop peur, je suis trop choquée."