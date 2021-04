La forte mobilisation n'a pas permis retrouver le sexagénaire porté disparu près de Royan

Malgré une forte mobilisation et une opération de grande envergure, Serge Guérin n'a pas été retrouvé dans la forêt de la Coubre près de Royan. 150 personnes ont ratissé les bois en vain, ce lundi, dans une zone définie par les bornages de son téléphone.

Cent cinquante personnes ont exploré la forêt de la Coubre près de Royan, ce lundi de 14 à 18h, dans l'espoir de retrouver Serge Guérin, un sexagénaire porté disparu depuis samedi midi. Répartis en binômes, les participants ont quadrillé en vain une zone de 8 kilomètres sur 5 kilomètres définie par le bornage de son téléphone portable. "On a procédé par triangulation des données" explique le commissaire Martinez, de Royan. Mais ils n'ont rien trouvé, même pas le vélo du disparu.

La dernière trace de Serge Guérin remonte à samedi 14h, dans cette forêt où il était parti faire du VTT comme tous les jours, en suivant un parcours bien défini. Après, son téléphone n'émet plus. C'est son épouse qui a donné l'alerte samedi, ne le voyant pas rentrer pour déjeuner. Le soir, il n'était toujours pas de retour à Saint Palais sur Mer où le couple habite. De quoi déclencher une une alerte pour disparition inquiétante : "il n'est pas dans ses habitudes de ne pas prévenir" indique le commissaire.

Les premières recherches, dimanche ont été faites par survol de la forêt, en hélicoptère. Mais le vol de repérage n'a rien donné. Il a donc été décidé de mener une battue, ce lundi avec des renforts de police venus de La Rochelle et Rochefort, la brigade territoriale de gendarmerie de La Tremblade, 32 élèves aviateurs de la base aérienne de Saint Agnant et surtout 70 à 80 citoyens "très volontaires" souligne le commissaire Martinez, ce qui a permis de former des binômes mixtes avec les forces de l'ordre pour la recherche.

Exploiter les renseignements de l'appel à témoins

L'enquête s'oriente maintenant dans une autre direction. Il s'agit d'exploiter les renseignements obtenus suite à l'appel à témoin lancé dimanche par la police. Certaines personnes affirment avoir vu Serge Guérin. Les enquêteurs vont tenter de corroborer leurs déclarations en exploitant les enregistrements de caméras de vidéo surveillance.