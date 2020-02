Très forte recrudescence des cambriolages dans tout le nord-est de l'Indre-et-Loire

Si le phénomène est classique, en cette période de vacances scolaires où de nombreux tourangeaux sont partis en congés, il est quand même plus important que d'habitude. La compagnie de gendarmerie d'Amboise doit en effet faire face à un nombre de cambriolages beaucoup plus élevé que lors des dernières vacances. Et là-dessus, pas vraiment d'explication. Il suffit que plusieurs équipes opèrent sur le même secteur en même temps pour que les faits augmentent de façon très notable, dit le commandant de la compagnie. Il rappelle aussi que sa zone est celle en Indre-et-Loire qui attire le plus la délinquance, notamment issue de région parisienne. Le secteur est en effet frontalier du Loir-et-Cher, et traversé par des axes majeurs, comme la D910.

Toujours fermer ses volets, même pour des absences très courtes

Cela fait une dizaine de jours que les cambriolages sont en très forte hausse, notamment dans les alentours d'Amboise, de Château-Renault, de Bléré et de Montlouis. Ce sont les résidences principales ou secondaires qui sont le plus touchées. Dans l'immense majorité des cas, en pleine journée. D'où ces conseils de prudence qui émane de la gendarmerie. Fermer ses portes et portails à clé, fermer aussi ses volets, et même pour des absences très courtes, à l'occasion de courses par exemple, puisque dans la plupart des cas, les voleurs s'introduisent dans les maisons par les fenêtres. Et ils choisiront toujours la facilité, comprenez des fenêtres non équipées de barreaux, et pour lesquelles les volets n'ont pas été fermés. Le commandant de la compagnie résume, "ça ne sert à rien d'avoir une serrure à 3 points ou une porte blindée si les volets ne sont pas fermés".

Concernant ces résidences principales ou secondaires, c'est surtout le créneau 14h/22h qui est le plus exposé. La gendarmerie d'Amboise conseille également de ne pas signaler ses absences sur les réseaux sociaux, de s’entendre avec son voisin pour surveiller son domicile pendant ses vacances et de composer immédiatement le 17 en cas de voiture ou de personne suspecte repérés.

Les entreprises ne sont pas épargnées non plus. Mais pour elles, les cambriolages se déroulent la nuit, quand il n'y a plus personne dans les locaux. C'est notamment le cas des zones industrielles de Parçay-Meslay, la Ville-aux-Dames et Pocé-sur-Cisse.