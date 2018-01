C'est l'une des plus grosses prises des policiers lavallois. 20 kilos de résine de cannabis saisis le jeudi 25 janvier chez deux Lavallois de 25 et 30 ans. Un est en prison, l'autre est en fuite à l'étranger. Une belle prise après une enquête menée par 4 policiers de la Brigade des Stups.

Laval, France

Cette affaire c'est une pelote qui se déroule, ou un fil que l'on tire. Ça commence le mercredi 24 janvier, il est 21 heures 20, dans les rues de Changé, les policiers de la BAC (la Brigade Anti-Criminalité) arrêtent une voiture qui vient de commettre plusieurs infractions au code de la route. Dans le véhicule, le passager, un homme de 25 ans avoue qu'il a 2 grammes de résine de cannabis sur lui. Sauf que l'individu est connu des services de police, alors les enquêteurs des Stups décident, dès le lendemain, de se pencher sur son cas. Direction son domicile quartier du Gravier à Laval pour une perquisition. Mais rien. Quelques heures plus tard, ils y retournent et là ils tombent nez-à-nez avec deux amis du jeune homme. Ils avouent qu'ils ont vidé l'appartement de leur copain avant l'arrivée des policiers et qu'ils ont planqué dans un buisson 2 kilos de drogue et près de 1600 euros en liquide.

Les 4 enquêteurs de la Brigade des Stups ne lâchent pas le morceau

Ils continuent de s'intéresser à ce petit groupe et ils tombent sur un petit caïd du quartier d'Hilard, un homme de 30 ans. Moins de 24 heures après le début de cette affaire, et donc de la voiture arrêtée par la BAC, 15 policiers débarquent chez les parents de l'individu dans le quartier d'Hilard. Et là, ils tombent sur 18 kilos de résine de cannabis. Le propriétaire de la drogue lui n'est pas là, il n'est pas non plus à son domicile. Il est aujourd'hui en fuite à l'étranger. Une information judiciaire pour trafic de stupéfiants et importation de drogue a été ouverte. Elle a été confiée au SRPJ d'Angers. Montant de cette prise, 300.000 euros.