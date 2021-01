Très peu de contrôles de gendarmerie en Indre-et-Loire pour cette soirée du réveillon

Ce jeudi soir en Touraine, soirée du 31 décembre, 270 personnes ont été contrôlées "seulement" dans tout le département (en zone gendarmerie) pour à peine une petite dizaine de verbalisations pour non respect du couvre-feu.

Les personnes qu'on a pu contrôler avaient de bonnes raisons de se déplacer - Le colonel Ars

Le colonel Ars, patron des gendarmes en Touraine, salue le comportement des habitants. "Malgré un dispositif important qu'on a mis en place avec 250 militaires sur le terrain, nous n'avons vu que très peu de personnes, donc c'est plutôt un bon point. On a relevé très très peu d'infractions au confinement. Les personnes qu'on a pu contrôler avaient de bonnes raisons de se déplacer, soit rentraient du travail ou y allaient. _On a contrôlé beaucoup de professions du domaine de la santé_, on a pu les voir rentrer du travail à 3h ou partir à 5h, et ça montre l'engagement de ces personnes au profit des plus faibles".

Des comportements dangereux encore trop nombreux

Un point reste néanmoins inquiétant : il y a eu neuf conduites en état d'alcoolémie et six sous stupéfiants. "C'est malheureusement un comportement qui tend à se banaliser", déplore le colonel Ars. "Certains conducteurs considèrent comme tout à fait banal ou anodin de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants alors que les effets sont absolument catastrophiques sur la sécurité routière".