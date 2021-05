Treschenu-Creyers: un randonneur périgourdin de 93 ans survit à une chute de 8 mètres

Un touriste de Bergerac, âgé de 93 ans, a survécu ce mercredi midi à une chute qui aurait pu le tuer. Il est tombé de 8 mètres de haut sur le sentier de la découverte à Treschenu-Creyers, dans l'est dans la Drôme. Ce retraité s'en sort sans une égratinure.

C'est un véritable miracle. Un retraité périgourdin de 93 ans, en visite dans la région, a fait une chute de 8 mètres sur le sentier de la découverte, ce mercredi midi, à Treschenu-Creyers, dans l'est de la Drôme, mais il n'a pas été blessé.

Il était environ midi et demie quand ce touriste venu de Bergerac, qui marchait avec un ami, est tombé 8 mètres en contrebas du sentier, pour une raison encore inconnue. L'homme s'est accroché pour ne pas chuter encore plus bas : il y avait une très forte pente, et il aurait pu dégringoler de 40 mètres.

Les pompiers le sortent de là plus d'une heure après sa chute

L'ami qui l'accompagnait a alors appelé à l'aide. 2 équipiers de première intervention en montagne de Châtillon-en-Diois sont arrivés rapidement, tout comme des spécialistes du secours en montagne, qui dépendent du département. 8 pompiers ont été mobilisés.

Près d'une heure après sa chute, le retraité bergeracois était sécurisé, et vers 14h, les pompiers l'avaient totalement remonté sur le sentier. L'homme de 93 ans n'est même pas blessé, les ambulanciers présents sur place ne l'ont pas pris en charge, il a assuré que tout allait bien.