Trévenans : un homme suspecté d'avoir maquillé l'homicide de sa femme en suicide

Un an après la découverte à son domicile de Trévenans du corps de sa femme, dont il avait dit qu'elle s'était suicidée, un quinquagénaire a été mis en examen pour assassinat début novembre, a-t-on appris ce dimanche.

Un homme de 55 ans a été mis en examen pour l'assassinat de sa femme et écroué le 6 novembre dernier, a-t-on appris ce dimanche de source judiciaire, confirmant une information de l'Est Républicain.

Le corps de son épouse de 65 ans avait été découvert en octobre 2019 à leur domicile de la rue du Canal, à Trévenans, dans le Territoire de Belfort.

Pendant un an, l'homme a assuré qu'il s'agissait d'un suicide et non d'un homicide. Mais l'enquête a fini par accréditer la thèse criminelle.

Tuée par une arme de poing

Le corps de Marie-Claude F., couturière et mère de famille sans histoire de 65 ans, est découvert le lundi 28 octobre 2019, au matin, tuée par balle, allongée dans son lit. C'est son mari qui donne l'alerte vers 9h, après, dit-il, avoir "entendu un coup de feu".

Lors de son audition devant les gendarmes, le mari, visiblement marqué, explique alors que sa femme était "dépressive" et qu'elle s'est donnée la mort, après lui avoir pris une de ses armes de poing : un Magnum 357.

L'homme de 55 ans, ancien gérant d'une société de sonorisation, est en effet un passionné de tir sportif et possède plusieurs armes dans un coffre, à son domicile.

L'analyse troublante de la scène de crime

Mais très vite, les enquêteurs relèvent plusieurs éléments troublants, qui seront étayés par les résultats des expertises balistiques, obtenus après une enquête minutieuse de plusieurs mois.

Selon nos informations, la trajectoire de la balle semble difficilement compatible avec le geste d'une désespérée : la blessure se situe sur la tempe gauche de la victime, alors qu'elle était droitière.

Des traces de poudre et d'ADN retrouvées

Ensuite, le poids de l'arme, plutôt lourd, fait que l'arme aurait dû être projetée à plusieurs mètres, après le tir. Or, le mari assure avoir enlevé le pistolet de la main de sa femme, ce qui expliquait, selon lui, les traces de poudre et d'ADN retrouvées sur ses mains à lui.

Enfin, il ressort des auditions des proches et des amis de la victime que, si cette dernière était connue pour être dépressive, elle semblait aller mieux ces derniers temps.

Face à ces éléments, lors de sa garde à vue début novembre, le mari a fini par reconnaître "être à l'origine de la mort de sa femme", sans en dire davantage.

Le mobile n'a pas été abordé

Devant le juge d'instruction, le mis en cause a choisi de garder le silence et le mobile du crime n'a pas encore été établi.

Selon nos informations, le couple, marié depuis 25 ans, connaissait des difficultés et l'homme entretenait une liaison avec une autre femme. Cette dernière serait "tombée des nues", en apprenant les poursuites contre son nouveau compagnon.

Au regard des éléments d'investigation, la préméditation a été retenue. L'homme a été mis en examen pour assassinat et écroué.

L'enquête a été menée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Belfort.