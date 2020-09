Une aide-soignante accusée d'avoir drogué ses collègues à l'hôpital de Trévenans

L'affaire a été révélée ce mardi par nos confrères de l'Est Républicain. Une aide-soignante a été exclue de l’hôpital de Trévenans car elle est suspectée d'avoir drogué une dizaine de ses collègues du service réanimation. Les faits se sont déroulés à l'été 2019, bien avant l'épidémie de Covid-19, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Le parquet de Belfort confirme à France Bleu Belfort Montbéliard avoir ouvert une enquête.

Une substance inconnue dans les boissons

Selon nos confrères de l'Est Républicain, plusieurs soignants du service réanimation se plaignent à l'époque de somnolence, d'une sensation de malaise. "J'étais patraque tout le temps, impossible de faire le moindre effort", raconte l'une des victimes présumées dans les colonnes du journal.

Très vite, les soupçons se portent alors sur une aide-soignante. Toujours selon le journal, ses collègues auraient décidé de la filmer en cachette avec un téléphone portable. Ils l'auraient alors surprise en train de verser un liquide dans leurs boissons, à l'aide d'une seringue.

L'enquête s'annonce longue et complexe

Contacté par France Bleu, le parquet de Belfort confirme qu'une enquête a bien été ouverte pour "administration de substance nuisible". Plus d'un an après les faits, les investigations sont toujours en cours. "Comme dans toute affaire criminelle, l'enquête s'annonce longue et complexe", nous indique une source proche du dossier.

L'hôpital porte plainte

De son côté, l'hôpital de Trévenans confirme avoir porté plainte mais se refuse à tout autre commentaire. Selon nos informations, l'aide-soignante soupçonnée a été exclue de l'établissement, peu de temps après les faits, à l'été 2019, à l'issue d'un conseil de discipline.

L'enquête est confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie du Territoire de Belfort. L'hôpital précise dans un communiqué que "les soignants concernés par les faits ont été accompagnés dans leur dépôt de plainte et sur le plan psychologique pour ceux qui le souhaitaient".